Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed - review: pequeño en tamaño, enorme en rendimiento

En los accesorios incluidos, tenemos al cable de carga USB-type C desmontable y trenzado, así como al adaptador inalámbrico con tecnología HyperSpeed, el cual puede ser usado también para conectar un mouse (como el Orochi v2, Naga Pro o DeathAdder v2 Pro) que también use dicha tecnología, todo con un solo adaptador. Aunque reconozco que me hubiese gustado que también sea compatible con mi Razer Basilisk Ultimate, que sobre el papel lleva la misma tecnología.

En juegos de disparos como Call of Duty: Modern Warfare / Warzone, Destiny 2, Outriders, Doom Eternal y Overwatch, el BlackWidow V3 Mini HyperSpeed tuvo un desempeño sencillamente impresionante, al punto que usándolo en su modo HyperSpeed se siente más rápido que usándolo conectado. Esto no nos había ocurrido ni siquiera con el Logitech G915, que de por sí me había sorprendido por su velocidad inalámbrica y que me parecía a la par de la conexión por cable. Para no quedarnos con la duda y al no contar con una herramienta profesional de medición de latencia de teclados, decidimos revisar la medición que la página Rtings.com hizo de este teclado, y efectivamente lo que prometía Razer no era una exageración: la conectividad HyperSpeed de este teclado es la más baja (mejor) de todos los teclados inalámbricos medidos a la fecha. 0.8 ms frente a los 1.2 ms de la conexión por cable. Abrumador.