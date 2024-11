Twitch demanda a a dos usuarios por mensajes de odio

Foto: camknows

El boicot tuvo como objetivo combatir a los "raids de odio", pues muchos streamers recibían miles de mensajes homofóbicos y transfóbicos, pero la plataforma no tomó cartas en el asunto. Desde entonces, la campaña Twitch do Better (Twitch, haz las cosas mejor) se ha estado llevando a cabo. El boicot (denominado #ADayOffTwitch, o "un día fuera de Twitch" en español), ha conseguido que miles de usuarios dejen la plataforma por un día, por lo que los números de audiencia de Twitch se han visto afectados.