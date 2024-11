China prohíbe a los personajes "afeminados" en videojuegos

Foto: Google

De acuerdo al reporte, los reguladores del gobierno señalaron que los programas de televisión deben colocar más representación masculina en los shows y evitar a los hombres “delicados”. Quienes no cumplan con estos dictámenes, serán castigados.

Estas decisiones se han tomado, según expertos en la materia, dentro del circulo interno de los miembros más conservadores del gobierno chino. El profesor Geng Song, de la universidad de Hong Kong, señaló que el objetivo está motivado por la percepción que se tiene de que “los hombres afeminados son débiles físicamente y emocionalmente frágiles”, por lo que no pueden defender a la nación.

Foto: miHoYo

Los videojuegos no la tienen muy fácil dentro de China, a pesar de ser un país donde títulos como League of Legends o Arena of Valor son los títulos más jugados en lo que respecta al género MOBA.