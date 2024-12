Claro Gaming XI JuegaPES: entrevista a Jhonatan Salazar, capitán U. de deportes esports

Jhonatan Salazar es una de las personalidades más conocidas dentro de la escena competitiva de PES. Hincha de la U gracias a sus padres y actual capitán de la división esports. Conversamos acerca de sus inicios como jugador, el rival más difícil con el que se enfrentó, y la posibilidad de que se retire profesionalmente.

¿Desde hace cuánto eres hincha de Universitario de Deportes?

Hincha desde que nací. Mi mamá y mi papá son hinchas de la U, me inculcaron eso. Mi padre me llevó al estadio, incluso con mis amigos he ido hasta antes de la pandemia.

¿Siempre fue tu meta ser jugador profesional?

Fueron cosas que se fueron dando. A mi me gustaba jugar bastante con mi hermano. Una vez vimos que había un torneo en el Centro de Lima y conocimos a Renzo Cordiglia, el administrador de la Liga Peruana. Nos unimos a la comunidad, e ibamos primero para divertirnos.

Me alejé un poco, porque a mi mamá no le gustaba que juegue mucho durante la época del colegio ¡Jajaja! Cuando acabé, volví a los torneos. El cambio de motor gráfico de PES 2014 a 2015 me cayó bien, comencé a ganar, clasifique al mundial, y se fueron dando las cosas solas.

¿Jugar PES en PC tiene sus diferencias?

Si, pasar de PlayStation 4 a PC es totalmente distinto. Te acostumbras a unos gráficos en consolas, en PC los siento un poco más lentos. Te cuento algo, yo juego con la ventana minimizada, es la primera vez que participo en un torneo de PC, supe configurar el mando para jugar y me ha ido bien.

Nunca intentaste jugar con teclado...

No, lo he intentado, pero es muy difícil. Es otro mundo.

La primera vez que participaste en un torneo internacional ¿Qué sentiste?

Mi primer torneo internacional fue en Argentina en el año 2015. Viajé solo y estaba asustado porque era algo novedoso, iba a conocer gente que no sabía como me iba a tratar. Era explorar algo nuevo en mi vida. Llegué hasta cuartos de final, fue una bonita experiencia, conocí a bastantes amigos.

Otro fue el mundial de Milán. Ahí fue nervios al 100%, conocí gente a Asia y Europa, fue bastante chévere.

¿El rival más difícil con el que te hayas enfrentado?

Fue Guilherme "Guifra" Fonseca, fue campeón mundial de 2017. El me ganó la semifinal del Mundial de Cardiff.

¿Qué metas tienes a futuro como jugador?

Se lo he dicho a mis amigos del entorno, que ya no veo las cosas como antes. No porque esté retrocediendo, sino mejorando. Tengo bastantes años jugando, y siento que ya estoy en mis dos últimos años. Estoy dedicándome a otras cosas. Siempre vi el PES y el mundo gaming como algo secundario, lo principal fue estudiar.

Me tomé mi tiempo porque quería saber que quería estudiar. Ahora que lo he encontrado y esforzándome, en unos añitos creo que estaré colgando el mando.

Has pensado en el retiro...

Sí, siempre lo pienso, pero puedo jugar 1 o 2 años todavía. Sigo en un nivel bastante alto, en torneos internacionales llegó a semifinales y finales. Ahora que se va reactivando poco a poco los presenciales, voy a saber en que nivel me encuentro.

¿Qué le dirías a la gente que quiere animarse a jugar PES profesionalmente?

Al comienzo puede parecer difícil. Uno cuando comienza a jugar de manera profesional en la Liga peruana, uno va experimentando. La primera vez que te sientas, y el público te está mirando, los nervios están al 100%. La clave está en no desanimarse, en seguir aprendiendo, ver a los mejores y copiar lo bueno que hacen. Con el pasar de los torneos, irán ganando experiencia, para tener una formación base y una identidad en el juego.