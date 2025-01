Call of Duty Vanguard: estos son sus requisitos en PC

Estamos cerca al lanzamiento de Call of Duty Vanguard, la nueva entrega de este año de la emblemática saga FPS de Activision. Detrás del desarrollo se encuentra Sledgehammer Games , un estudio que ya lleva formándose bastante años con la serie, tras haber trabajado en entregas como "Advanced Warfare" y "WWII".

Foto: Difusión

Call of Duty Vanguard ha sido desarrollado utilizando el motor gráfico de Modern Warfare (2019) pero completamente mejorado. Por lo que si ya habías jugado MW, con esta nueva entrega no tendrás ningún problema en poder hacerlo funcionar bien. El juego se estrenará este próximo 5 de noviembre. Además de PC, saldrá en consolas como PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.