Dr Disrespect sobre Warzone:"Solo lo juegan las cucarachas y los desempleados"

Siempre polémico y sin pelos en la lengua. El famoso youtuber y creador de contenidos, Dr. Disrespect, cuestionó a quienes juegan actualmente Call of Duty Warzone , el Battle Royale que se prepara para un cambio de escenario el próximo 8 de diciembre a propósito de CoD: Vanguard y su ambientación en la II Guerra Mundial.

Hablándole a un seguidor, el streamer dijo: "Literalmente, no hay nadie nuevo jugando Warzone. Solo las cucarachas y los desempleados idiotas sin vida juegan este juego". Para nada es una sorpresa encontrarnos con un comentario tan duro dicho por Dr. Disrespect. En anteriores ocasiones, él ha criticado duramente varios videojuegos cuándo algo no le ha gustado. A pesar de los fuertes calificativos, es probable que volvamos a verlo jugar Call of Duty cuando aparezca el nuevo mapa de Warzone basado en la isla de El Pacífico llamado "Caldera".