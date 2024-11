Call of Duty Warzone: streamer asegura que desinstaló el juego por "salud mental"

Dunlop recientemente reveló en un vídeo que ha desinstalado Call of Duty: Warzone, después de que se lanzará el nuevo mapa " Caldera ". Según él, esta decisión lo ha tomado debido a que no quiere que su salud mental se vea afectada.

No es la primera vez que un creador de contenido o personalidad de la escena competitiva ha mostrado su desacuerdo con Caldera, y en especial, Call of Duty: Vanguard, la entrega de este 2021. Recientemente, un jugador profesional aseguró que el título había mandado a la basura los esports de la franquicia.

Foto: Difusión

"Finalizó mi contenido alrededor de Warzone" expresó CouRage. "He aceptado con creces el hecho de que eso significa ganar menos dinero o perder potencialmente uno o dos patrocinadores. Pero lo hago por mi salud mental. Me he dado cuenta de que Caldera no es para mi".