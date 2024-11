Counter Strike: Fallen, Stewie2K y Grim quedan fuera de la alineación de Team Liquid

Foto: Difusión (Stewie2k)

Foto: Difusión

Sobre eso último, quien habló directamente del tema fue Jonathan "EliGE" Jablonowski, asegurando lo siguiente: "Mas o menos sabíamos que iban a haber cambios, y que no iba a ser una lista con la que nos íbamos a quedar. El equipo no se lleva bien. Y no, no soy yo contra todos, es que internamente todos no se llevan bien".