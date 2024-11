Counter Strike: daps se va de Evil Geniuses diciendo que son "muy desorganizados"

En plena noche buena, Evil Geniuses anunció la salida de Damian " daps " Steele, quien terminó despidiéndose del equipo en medio de pobres resultados que consiguió la escuadra este 2021. EG no ha perdido tiempo y ya consiguió a su reemplazo, Damien " maLeK " Marcel.

daps anunció su salida de Evil Geniuses a través de su cuenta de Twitter, donde aprovechó en dejar un comunicado sobre los motivos de su salida. Y todo apunta a que las buenas relaciones entre equipo y coach no estaban en su mejor momento.

Foto: Difusión

Por otro lado, cuenta cómo al llegar a la off season, Evil Geniuses decidió eliminar a tres jugadores. Algo en lo que no estaba de acuerdo daps, quien había propuesto a NAF como la "pieza central" pero esto jamás se concretó debido a "varias razones". En ese momento, ya había informado a la organización que ya no quería volver a hacer de coach después de su experiencia en la última mitad de año.