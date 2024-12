Epic Games cierra el año regalando Tomb Raider Trilogy

Foto: Epic Games Store

Esta nueva trilogía de Tomb Raider comprenden los tres juegos desarrollados por el estudio Crystal Dynamics bajo la publicación de Square Enix. El primer juego de esta trilogía, "Tomb Raider" (2013) explora los orígenes de Lara Croft y su transformación, de joven inexperta a dura superviviente. Con su instinto como arma, Lara debe luchar para huir de una isla remota y descubrir su oscura historia. La edición Game of the Year incluye la Tumba del aventurero, 6 atuendos para el modo de un jugador y 4 personajes.

El siguiente juego es "Rise of the Tomb Raider: Edición 20 aniversario" (2016). Este título incluye el juego base y el pase de temporada con contenido totalmente nuevo. Explora la Mansión Croft en la nueva historia "Blood Ties" y defiéndela contra una invasión zombi en "Lara's Nightmare". Sobrevive en condiciones extremas junto a un amigo en el modo Aguante cooperativo online y enfréntate a la nueva dificultad "Superviviente extremo". También podrás disfrutar de un atuendo y arma inspirados por Tomb Raider III, así como 5 skins clásicos de Lara. El DLC existente te retará a explorar una nueva tumba que alberga un terror antiguo en Baba Yaga: el templo de la bruja. Además, combatirás hordas de depredadores infectados en El despertar de la fría oscuridad.

Finalmente llegamos a "Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition" (2018). Aqui se nos termina de contar los orígenes de Lara, en el que se convierte en la saqueadora de tumbas que está destinada a ser. Esta edición incluye el juego básico y siete tumbas de desafío de contenido descargable, así como armas, atuendos y habilidades descargables. Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition es la mejor forma de vivir este momento decisivo en la vida de Lara.