¿Xbox podría revivir Heroes of the Storm para competir contra Dota 2 y LoL?

La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft por 70 mil millones de dólares deja muchas interrogantes con respecto al futuro de las franquicias de dicha compañía. Sabemos que varios títulos estarán próximos a llegar a Game Pass , pero lo que mucha gente no se ha detenido a preguntarse es ¿Qué pasa si Xbox apuesta por revivir juegos que estaban ya en el olvido?

Muchas propiedades de Blizzard Entertainment ya estaban guardadas por no considerarse rentables para los grandes ejecutivos de Activision. Así tenemos el caso más sonado que fue Starcraft. El que fuera uno de los más respetados juegos dentro de los esports, terminó dejándose de lado después de que se lanzará la secuela con sus tres campañas por separado. Si bien veíamos algunas novedades con respecto a actualizaciones u añadidos menores, estaba claro que Activision Blizzard ya no quería saber nada de la franquicia.

Foto: Difusión

Otro juego que pasó a mejor vida fue Heroes of Storm, y pese a que sus servidores todavía están activos, el soporte de los desarrolladores terminó en 2018. Un MOBA que prometía pisarle los talones a otros juegos del mismo género como Dota 2 de Valve o League of Legends de Riot Games. Sin embargo, nunca llegó a despegar por completo.

La "muerte" de Heroes of the Storm ocurrió en 2018 cuando en aquel entonces el presidente de Blizzard, J. Allen Brack anunciaba que varios desarrolladores del MOBA pasarían a estar concentrados en otros proyectos. Asimismo, se ponía fin a los torneos oficiales esports. Varios jugadores profesionales y comunidades recibieron esta noticia de manera inesperada, lo que dejó un mal sabor de boca.

Blizzard podría haber seguido con el soporte de Heroes of the Storm. Estaba claro que nada podían hacer contra el monstruo que es Dota 2 ni tampoco enfrentarse contra League of Legends, pero tenían la ventaja de contar con personajes conocidos de sus franquicias más importantes. Además, el hecho de que sea free-to-play también le daba posibilidad de que pueda ser disfrutado por varias personas.