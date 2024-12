Microsoft compra Activision Blizzard: ¿Qué juegos llegarían a Game Pass?

Foto: Difusión

Finalmente, algunas franquicias importantes que no podemos dejar pasar son Starcraft, World of Warcraft, Tony Hawk, Hearthstone y Heroes of the Storm. ¿Se imaginan WoW sin suscripción? Un poco difícil, pero todas las posibilidades están abiertas con la compra de Microsoft. Definitivamente la compañía ha sacudido por completo a la industria, y ahora habrá que esperar que es lo que se traen entre manos.