Jugadores de Steam piden en reseñas la llegada de Marvel's Spider-Man a PC

Horizon Zero Dawn, Days Gone y hace poco God of War (2018), son el inicio de un largo plan que tiene Sony para seguir explorando nuevas formas de poder llevar sus franquicias favoritos a otro público. Muy pronto pasará lo mismo con Uncharted con el estreno de Uncharted: Legacy of Thieves, paquete que junta Uncharted 4 y Uncharted: The Lost Legacy.