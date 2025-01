Mario Kart 8 Deluxe tendrá mapas remasterizados de viejas entregas

Foto: Difusión

Desde hace algún tiempo, se viene hablando sobre una posible nueva entrega, considerando que MK8 es de Wii U y hasta ahora Switch no tiene uno propio como otras consolas de Nintendo. Sin embargo, eso no parece ser los planes de la firma japonesa, quienes anunciaron nuevo contenido descargable para 2022 y 2023 en forma de "Booster Course Pass"