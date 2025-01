Ibai borra tuit con fuerte mensaje hacia su equipo de LoL

KOI fue presentado en 2021 por Ibai Llanos y Gerard Piqué ingresando por primera vez a la escena competitiva de League of Legends para participar en la SuperLiga, uno de los torneos más importantes donde se reúnen los mejores equipos europeos.

Foto: Difusión

KOI en las últimas semanas continua participando en la SuperLiga, pero lamentablemente los resultados no han estado a su favor. Evidentemente eso es algo que a Ibai Llanos le preocupa, por lo que decidió publicar un mensaje en su cuenta de Twitter, que posteriormente terminó borrando tras recibir duras críticas.

En su mensaje, Llanos no se guardaba nada en decir que la situación en esta temporada con respecto a KOI era un " absoluto desastre ". En ese sentido, desde la organización buscarán acabar lo " mejor posible " y luego " valorar la situación ". Esta última frase hizo suponer a las personas de que se vendrían cambios dentro del equipo debido a los pésimos resultados.

El influencer español nuevamente utilizó Twitter para poder explicar realmente lo que quería decir, pidiendo disculpas porque no supo expresar bien sus sentimientos: "Creo que me he equivocado. Honestamente, todos estamos bastante tristes por esta situación principalmente por todos los que veis nuestros partidos con ilusión".