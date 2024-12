Epic filtra la llegada de Darth Vader y Doom Slayer a Fortnite

Foto: Difusión

A finales de marzo empezó a circular información del regreso de los sables de luz de Star Wars. Concretamente, estarían llegando lightsabers basados en los que utilizaban personajes como Luke Skywalker; la de Rey, la de Kylo Ren y Mace Windu. El próximo 4 de mayo es una fecha importante para los fans de Star Wars celebrando un año más del "May the 4th be with you".