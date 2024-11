El FUERTE MENSAJE de Donald Trump sobre Jamie Dimon que SORPRENDE a todos en Estados Unidos

Jamie Dimon , el director ejecutivo de JPMorgan Chase , no se unirá al equipo de la administración del presidente electo . No obstante, a pesar de esta decisión, Donald Trump expresó su respeto hacia Dimon. Asimismo, agradeció la contribución de Dimon en el ámbito empresarial estadounidense .

Al no incluir a Jamie Dimon en la administración Trump , el futuro mandatario de la Casa Blanca hizo un comunicado en redes sociales. "Respeto mucho a Jamie Dimon, de JPMorgan Chase, pero no lo invitaré a formar parte de la administración Trump. ¡Agradezco a Jamie por su destacado servicio a nuestro país!”, publicó el magnate Donald Trump en Truth Social.

A su vez, durante el APEC CEO Summit, Jamie Dimon se dirigió directamente a Trump y dejó clara su postura: "No he tenido un jefe en 25 años y no estoy listo para empezar", afirmó, subrayando que su rol como líder de JPMorgan Chase no se ajustaría a trabajar en la Casa Blanca.