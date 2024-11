Desfile por el Día de Acción de Gracias 2024: ¿Cuándo es y dónde verlo?

Este evento no solo atrae a los asistentes en Nueva York, sino que es seguido por millones de personas a través de la televisión y plataformas de streaming. Ver el desfile se ha convertido en una tradición para muchas familias, que se sientan frente al televisor o se conectan en línea para no perderse ni un minuto de este gran espectáculo. A continuación, t e contamos cómo puedes disfrutar de esta maravillosa celebración desde la comodidad de tu hogar.

Ver el desfile se ha convertido en una tradición para muchas familias, que se sientan frente al televisor o se conectan en línea para no perderse ni un minuto de este gran espectáculo.

El desfile será transmitido por NBC a partir de las 8:30 a. m. (hora del Este) el jueves 28 de noviembre. Si prefieres verlo en línea o no tienes acceso a la señal de televisión, puedes seguir la transmisión en vivo a través de Peacock, que también cubrirá el evento desde el mismo horario. Si no puedes verlo en ese momento, no te preocupes, ya que habrá una repetición a las 2:00 p. m., hora del Este, disponible tanto en NBC como en Peacock, para que no te pierdas ningún detalle de las carrozas y los globos.