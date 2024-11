Estados Unidos: ¿Realmente se repartirá un cheque de estímulo de U$D 6,400?

El gobierno ha indicado que cualquier programa de alivio económico requeriría la aprobación del Congreso.

La respuesta corta es: no. A pesar de que este rumor se ha difundido ampliamente en internet, las autoridades federales han dejado claro que no existe ninguna iniciativa de este tipo en curso. Jenna Valle-Riestra, portavoz del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha asegurado que no hay ningún programa autorizado ni planificado para entregar un pago económico como el que se menciona. Además, el gobierno ha indicado que cualquier programa de alivio económico de esa magnitud requeriría la aprobación del Congreso, lo cual no ha sucedido en este caso.