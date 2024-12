Ciudadano americano lucha por RECUPERAR A SU FAMILIA tras ser deportada a México bajo circunstancias controvertidas

La deportación de Christina Salazar y sus hijos ocurrió debido a que no pudo asistir a una audiencia migratoria en octubre, ya que sufrió complicaciones médicas tras el parto. Arellano afirma haber informado al tribunal sobre la condición de su esposa, pero se sintió engañado al pensar que la cita sería reprogramada.

El abogado de la familia, Isaias Torres, ha manifestado su indignación a CBS News. "Esto es algo sin precedentes. He visto deportaciones de criminales, pero esto es diferente. No entiendo por qué sucedió", señaló, subrayando lo inusual del caso y la necesidad de una revisión exhaustiva de las razones detrás de la deportación.

La separación involuntaria de la familia Arellano ha causado un profundo impacto emocional. La impotencia de no poder estar junto a sus hijos en un momento tan delicado para su bienestar sumió a Arellano en la desesperación . Este caso resalta la vulnerabilidad de numerosas familias inmigrantes que deben tomar decisiones migratorias que transforman de manera drástica sus vidas en Estados Unidos.

Federico Arellano asegura que su familia fue deportada por un malentendido relacionado con la ausencia a una audiencia de inmigración, informa Skyler Henry de CBS News. Imagen: Captura de pantalla / CBS News.

Salazar-Hinojosa violó las condiciones de su acuerdo de Alternativas a la Detención entre el 22 de noviembre y el 6 de diciembre, y la mayoría de las violaciones consistieron en desactivar los servicios de localización y verificar la aplicación de mapas para mostrar su ubicación. Salazar-Hinojosa no se presentó a una audiencia de inmigración programada para el 9 de octubre; la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración del Departamento de Justicia no excusó su ausencia y ella no presentó una petición de reapertura. Un juez de inmigración de la EOIR ordenó la expulsión en rebeldía de Salazar-Hinojosa.