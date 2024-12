La cruda realidad de las deportaciones de inmigrantes en EE.UU: ¿Qué tan costoso es enfrentar esta crisis?

Cada arresto implicó entre 40 y 80 horas de vigilancia. El subdirector interino de operaciones de deportación, Todd Lyons , destacó que ICE no realiza redadas masivas y que solo se enfoca en individuos con delitos graves. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la presidencia , surgen dudas sobre si estas operaciones cambiarán y si se ampliarán las deportaciones masivas como parte de su agenda migratoria.

Las deportaciones masivas bajo Trump parecen inviables debido a las serias limitaciones de ICE. Con un déficit presupuestario y recursos escasos, la agencia enfrenta enormes dificultades para expandir sus operaciones.

Esto podría intensificar la batalla legal con el gobierno federal. A nivel nacional, también se está gestando un conflicto con las ciudades santuario que defienden los derechos de los inmigrantes. Mientras tanto, organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, como New England Justice for Our Neighbors, han experimentado un aumento dramático en las solicitudes de ayuda.