Aproximadamente a las 7:30 a.m., un hombre guatemalteco, presuntamente de entre 25 y 30 años , y que recibe el nombre de Sebastián Zapeta, se acercó a una mujer en el tren F y la atacó de manera intencionada antes de escapar, según informó el detective Austin Glickman del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

La organización Crime Stoppers ha ofrecido una recompensa de hasta US$ 10.000 por cualquier información que conduzca a su captura. En tanto, no se ha revelado más información sobre la víctima, según indicó el portavoz Glickman. La Policía también confirmó que no hubo heridos entre los demás pasajeros o los socorristas que respondieron al incidente.