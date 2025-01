La IMPENSADA predicción de Bill Gates sobre el FUTURO de Estados Unidos tras era Trump

En una de sus publicaciones, Bill Gates manifestó su desacuerdo con la noción de que el periodo de 1870 a 1970 representó el auge del crecimiento económico y social en Estados Unidos. Esta idea, planteada por el economista Robert Gordon en su libro "The Rise and Fall of American Growth", señala cómo avances como la electrificación, la plomería moderna, los automóviles y los antibióticos transformaron profundamente la vida durante ese siglo.