¿COSTCO estará CERRADO el Día de los Presidentes? No salgas de casa sin leer esto

El horario de apertura de Costco en Estados Unidos varía según la ubicación, pero en general, las tiendas suelen abrir entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m. de lunes a viernes. Los sábados y domingos, algunas tiendas abren un poco más tarde, alrededor de las 9:30 a.m. Es recomendable verificar el horario específico de la tienda más cercana en su sitio web o por teléfono, ya que puede variar según la región o por días festivos.