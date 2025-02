Estos son los servicios legales GRATUITOS para niños inmigrantes en Estados Unidos: Accede a ellos de esta manera

Los servicios legales gratuitos para niños inmigrantes están disponibles a través de organizaciones sin fines de lucro, bufetes de abogados pro bono y agencias gubernamentales.

Algunos de los programas son: Legal Orientation Program for Custodians (LOPC), Kids in Need of Defense (KIND) y la American Bar Association, quienes ofrecen asistencia legal, orientación y defensa en tribunales. El servicio es gratuito y está dirigido especialmente a los niños que no tienen padres o tutores legales en el país. La finalidad es asegurar que los menores tengan una oportunidad justa de presentar su caso ante un juez de inmigración.