Luto en la música: Roberta Flack, la icónica voz de ‘Killing Me Softly’, muere a los 88 años

Roberta Flack, la célebre cantante estadounidense reconocida por su interpretación de "Killing Me Softly with His Song", ha fallecido a los 88 años. Su delicada voz y emotiva entrega dejaron una huella imborrable en la música soul y R&B.

Trayectoria de una leyenda

Nacida en Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos, Flack inició su carrera como pianista clásica antes de incursionar en la música popular. Su versión de "The First Time Ever I Saw Your Face" la catapultó a la fama en 1972, seguida por éxitos como "Killing Me Softly with His Song" en 1973. Ambas canciones le valieron el Grammy a la Grabación del Año en años consecutivos, un logro sin precedentes en ese momento.

Colaboraciones memorables con Roberta Flack

Además de su carrera en solitario, Flack colaboró con destacados artistas como Donny Hathaway, con quien grabó éxitos como "Where Is the Love" y "The Closer I Get to You". Estas colaboraciones consolidaron su posición en la escena musical y demostraron su versatilidad artística.

A lo largo de su vida, Flack enfrentó desafíos de salud, incluyendo un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ALS) en 2022, lo que la llevó a retirarse de los escenarios. Sin embargo, su pasión por la música nunca disminuyó, y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas.

La leyenda del soul que marcó corazones con ‘Killing Me Softly’.

La partida de Roberta Flack deja un vacío en el mundo de la música, pero su influencia perdurará a través de sus grabaciones y el impacto que tuvo en la industria musical. Su capacidad para transmitir emociones profundas a través de su voz la convirtió en una artista única e inolvidable.