¿ICE y la administración de Donald Trump podrán controlar la inmigración ilegal? Esto dicen las encuestas

Para comprender si Trump y los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) podrán erradicar la inmigración ilegal del territorio norteamericano , es indispensable escuchar a los residentes. Según una encuesta de Gallup publicada a comienzos de la administración del jefe de Estado, se reveló que el 68% de los estadounidenses pensó que el mandatario podría controlar la inmigración ilegal. Solo el 28% de los encuestados dijo que no lo haría.

No obstante, a expensas del optimismo inicial, no todo marcha de forma favorable. Un informe de Fox News dio a conocer que ninguna de las camas preparadas para los centros de detención han sido utilizadas para albergar a los inmigrantes, ya que no cumplen los estándares adecuados establecidos por ICE. Esto los ha llevado a instalar tiendas de campaña en Guantánamo.