Lamentables noticias para inmigrantes: ciudadanos de estos países podrían tener complicaciones para entrar a EEUU

Las complicaciones para ingresar a Estados Unidos podrían ser una realidad para ciudadanos de algunas naciones, lo que dificulta el proceso de inmigración y de viajes. Por eso se recomienda que los interesados deben estar al tanto de las últimas actualizaciones y prepararse adecuadamente para evitar contratiempos en sus trámites. En ese marco, estas son algunas de las naciones de acuerdo con The New York Times, aunque todavía no hay una lista oficial como tal, difundida por el Departamento de Estado en conjunto con el Justicia y el de Seguridad Nacional: