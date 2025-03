No es el parole humanitario: el permiso aplicable para los inmigrantes que llegan a Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos señala que cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense puede presentar esta solicitud, siempre que cumpla con ciertos requisitos. Estos incluyen no haber recibido un Número A anteriormente, haberlo recibido, pero no estar actualmente en procedimientos ante la Oficina Ejecutiva para Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), o estar en procedimientos de remoción y haber sido identificado como un "menor extranjero no acompañado" (UAC).