El asesor de seguridad nacional de Trump se culpa por la filtración de mensajes de planes de guerra: "Yo creé el grupo"

La administración de Donald Trump sigue causando polémica. Ahora, la controversia se centra en la inclusión accidental del editor en jefe de The Atlantic , Jeffrey Goldberg , al chat grupal en el que los funcionarios del mandatario estadounidense discutían posible planes de guerra . A raíz de este accidente, el asesor de seguridad nacional , Mike Waltz , se responsabiliza completamente.

Segúin BBC, ante este accidente, a expensas de asumir la responsabilidad, Waltz no pudo explicar en su entrevista con Fox News cómo Goldberg llegó al chat. No obstante, afirmó que un miembro de su equipo no fue responsable y que otro contacto suyo anónimo debería haber estado allí en lugar de Goldberg.