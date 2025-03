En marzo de este año, varias organizaciones en California brindarán alimentos sin costo a quienes lo necesiten. El 1 de marzo , se podrá acudir a lugares como Holy Ground Family Fellowship, Brooks Chapel, Glad Tidings Church of Hanford, Central Sierra Chamber y Hope Worldwide - Central Valley.

El 3 de marzo , los interesados podrán dirigirse a Mustard Seed en Hanford, Call To Glory Ministries, Westside Family Services en Huron, South Valley Community Church en MP, United Christian Church y Lindsay SDA.

Para el 4 de marzo , se habilitarán espacios como la Iglesia Buen Pastor, Footman Park de la Raymond Community Association, The Salvation Army en Clovis, EOC Mendota y Tranquility NM en St. Paul's Catholic Church, aunque este último se encuentra a la espera de reanudación.

El 5 de marzo, Fowler Baptist Church, Madera - Rapto Divino, San Joaquin Veterans Hall y Kings County Commission on Aging también ofrecerán asistencia alimentaria, junto con Fresno Spanish Seventh Day Adventist.

En tanto, el 6 de marzo, se podrá acceder a Saint Rest Community Church, Armona Mobile Pantry, Episcopal Church of the Savior, Firebaugh y Visalia - Community Church of Christ.