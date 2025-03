¿No llegaste a cobrar tu CHEQUE DE ESTÍMULO? Sigue estos pasos para RECLAMAR

Si no llegaste a cobrar tu cheque de estímulo a tiempo , no te preocupes, todavía puedes reclamarlo siguiendo algunos pasos específicos. El proceso puede ser sencillo si tienes toda la documentación necesaria y sigues las instrucciones proporcionadas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) . Asegúrate de conocer las fechas límite y las opciones disponibles para recuperar el pago.

Si no has recibido tu cheque de estímulo en Estados Unidos, lo primero que debes hacer es confirmar si eres apto para recibirlo. Puedes verificar el estado de tu pago en el sitio web del IRS utilizando la herramienta "Get My Payment". En ese sentido, si el pago fue enviado pero no lo recibiste, tienes la opción de solicitar un reembolso o un nuevo pago.