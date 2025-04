Grupo de jubilados cobrarán más de 3 mil dólares este 9 de abril en Estados Unidos.

Vale resaltar que este beneficio no solo abarca a jubilados por edad avanzada, sino también a aquellos que se han retirado por discapacidad, así como a cónyuges y otros beneficiarios, siempre que se ajusten a las condiciones establecidas.

Si no perteneces al grupo 2 y no puedes acceder a los pagos programados para el 9 de abril, no hay motivo para alarmarse. Es fundamental que organices tus finanzas con anticipación y aguardes la fecha de pago correspondiente a tu grupo.