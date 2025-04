¿Se puede obtener una Real ID con una Green Card vencida en Nueva York? Inmigrante obtiene un RESULTADO SORPRENDENTE

"Me puse en la fila a llenar los formularios y yo traía todos los documentos que me dijeron en línea que necesitaba", explicó. Sin embargo, pronto surgieron complicaciones que pusieron en riesgo el éxito de su trámite.

Uno de los primeros obstáculos fue el comprobante de domicilio. A pesar de haber llevado un resumen bancario como prueba de residencia, el documento no cumplía con los requisitos porque no incluía sus dos apellidos. "Tuve un problema porque mi extracto de cuenta no venía con mis dos apellidos", comentó Mag, lo que la obligó a regresar a su casa y buscar otro comprobante.