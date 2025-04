Si Estados Unidos revoca la VISA al presidente Petro, ¿ESTÁN EN RIESGO los viajeros de Colombia?

Las visas son permisos que cada país otorga de manera selectiva, evaluando cada caso individualmente. No obstante, un evento de esta magnitud podría generar una mayor vigilancia hacia los viajeros provenientes de Colombia, lo que daría lugar a un endurecimiento en los controles migratorios e incluso a cambios en las políticas de entrada. En otras palabras, aunque no se cierre el acceso por completo, es probable que comiencen a examinar con más detalle a quienes intenten ingresar a Estados Unidos.

Durante una reunión del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, Petro sorprendió a todos al revelar que le habían retirado la visa estadounidense, afirmando: "Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno". Esta declaración dejó perplejos a los funcionarios, ya que la canciller Laura Sarabia aclaró que no recibieron ninguna notificación oficial del gobierno de Estados Unidos sobre dicha decisión.