JUSTICIA para inmigrantes en EE. UU.: este es el alto precio que pagó un hombre por denunciar a sus inquilinos al ICE

Una pareja de inmigrantes en Chicago logró una victoria significativa en su lucha por la justicia, recibiendo más de US$80,000 en daños tras una decisión judicial que condena las amenazas de sus arrendatarios. Este caso marca un hito bajo la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes de Illinois, que prohíbe la discriminación basada en el estatus migratorio.

Propietario que amenazó con llamar a ICE deberá pagar $80,000 a inquilinos inmigrantes

El caso se centra en Marco Antonio Contreras, quien amenazó a sus inquilinos, José E. Zavala Padilla y su pareja, con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una disputa por el alquiler.

La amenaza se basó en el estatus migratorio de los inquilinos. Esto llevó a la detención de Zavala-Padilla por casi un mes. Mientras tanto, sus pertenencias fueron retiradas del inmueble.

La jueza Catherine A. Schneider, del Tribunal de Circuito del Condado de Cook, dictó la sentencia, subrayando que las acciones de los propietarios no solo fueron ilegales, sino que también reflejan una falta de respeto hacia los derechos humanos fundamentales de los inquilinos.

La decisión de la jueza Schneider no solo impone una sanción económica de US$80,000 a los propietarios, sino que también establece un precedente importante en la defensa de los derechos de los inquilinos en Illinois. La ley prohíbe expresamente que los propietarios utilicen el estatus migratorio como herramienta de intimidación o represalia.

El Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Americano (MALDEF) destacó la importancia de esta sentencia, que representa el primer fallo bajo esta legislación desde su implementación en 2019. La ley busca proteger a los inquilinos de prácticas abusivas y garantizar un entorno seguro para todos, independientemente de su situación migratoria.

La voz de los inquilinos en Illinois: un llamado a la igualdad y el respeto

En una declaración conjunta, Maltos Escutia y Valdez García expresaron su decisión de no permanecer en silencio ante las amenazas de sus caseros. "Decidimos no quedarnos callados porque nuestros caseros nos amenazaron con llamar a inmigración, y no creemos que nadie tenga derecho a amenazarnos", afirmaron en una declaración publicada por MALDEF.

Este testimonio resalta la valentía de los inquilinos al enfrentar situaciones de abuso y su compromiso con la defensa de sus derechos. La pareja también enfatizó que "nadie debería sentirse o actuar superior a los demás. Todos somos iguales y merecemos respeto".

Este mensaje resuena con fuerza en un contexto donde la discriminación y el acoso son realidades para muchos inquilinos, especialmente para aquellos de comunidades inmigrantes.

Es la primera sentencia según la ley ITPA. Imagen: X.

Avance en la protección de los derechos de inmigrantes en EE. UU.

La Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes de Illinois representa un avance significativo en la lucha por la equidad y la justicia. A pesar de las posturas adversas a nivel federal, el estado ha tomado medidas concretas para proteger a los inmigrantes indocumentados y garantizar que sus derechos sean respetados. La sentencia reciente es un claro ejemplo de cómo la legislación puede ser utilizada para combatir la discriminación y promover un entorno más justo para todos.

Con este fallo, se envía un mensaje claro a los propietarios: las amenazas y el acoso no serán tolerados. La comunidad inmigrante en Illinois puede sentirse más segura al saber que existen leyes que los protegen y que hay recursos disponibles para hacer valer sus derechos.