ATENCIÓN. Desde este 7 de mayo, el no tener a la mano la Real ID en Estados Unidos, podría acarrear serios problemas para quienes viajan dentro del país o necesitan acceder a instalaciones gubernamentales. Este importante documento no solo actúa como una opción de identificación, sino que se ha transformado en un requisito federal esencial para realizar diversas actividades cotidianas. ¿Qué repercusiones legales podrías enfrentar si no lo posees?

EE. UU.: ¿Qué pasará legalmente si no tienes la Real ID después del 7 de mayo?

A partir del miércoles 7 de mayo, la ausencia de una identificación Real ID en el país americano puede conllevar serias consecuencias legales. A continuación, te revelamos qué grave situación enfrentarías:

Quienes no posean esta licencia o un documento alternativo, como un pasaporte, se verán impedidos de abordar vuelos nacionales, lo que podría resultar en la pérdida del vuelo o la imposibilidad de acceder a la puerta de embarque.

Además, el ingreso a diversos edificios federales, incluidas oficinas gubernamentales y bases militares, estará restringido , ya que se exigirá la Real ID para acceder a estas instalaciones.

Quienes presenten identificaciones que no cumplan con los requisitos establecidos por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) enfrentarán controles de seguridad más rigurosos, lo que podría traducirse en largas esperas y situaciones incómodas.

Vale precisar que, aunque la Real ID no es necesaria para conducir o votar, algunas gestiones estatales podrían requerirla, lo que podría complicar o retrasar ciertos trámites. Por último, es bueno añadir que la Real ID es útil para la identificación dentro del país, pero que no reemplaza al pasaporte para viajes internacionales.

¿Qué es la Real ID en Estados Unidos?

La REAL ID establece un estándar federal en Estados Unidos para la emisión de identificaciones, que abarca licencias de conducir y tarjetas de identificación.

Desde el 7 de este mes será obligatorio poseer una para abordar vuelos comerciales dentro del país y acceder a instalaciones federales. Esta medida busca fortalecer la seguridad en el transporte y en los espacios gubernamentales.