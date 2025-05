Donald Trump lanza indiferente respuesta ante pregunta por deportaciones a Libia y genera polémica en Estados Unidos

Donald Trump actuó con completo desinterés este miércoles 7 de mayo después de que le hayan preguntado sobre las deportaciones masivas de inmigrantes a Libia, un país caracterizado por los conflictos armados y violaciones de derechos humanos. Su postura alarmó y generó críticas en la población, ya que se percataron de que el presidente de Estados Unidos no estaba al tanto de los supuestos planes de su administración. En esta nota te comentamos más sobre esta situación.

PUEDES VER: Banda juvenil vinculada a migrantes protagoniza VIOLENTO EPISODIO en emblemático sector de Nueva York

La indiferente respuesta de Donald Trump sobre las deportaciones a Libia

"No sé", soltó Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval cuando tocaron las expulsiones de solicitantes de asilo a Libia. "Tendrán que preguntarle a la Seguridad Nacional, por favor". Al parecer, esta habría sido una de esas decisiones tomadas por su administración sin que él supiera exactamente los planes e implicaciones detrás.

La supuesta deportación de inmigrantes a Libia fue descrita por CNN el mes pasado. El medio de comunicación citó fuentes anónimas que afirmaban que el gobierno de Donald Trump había considerado trasladar a Libia a solicitantes detenidos en la frontera. Esta información fue confirmada después de que tres funcionarios declararon este martes 6 de mayo que las deportaciones iniciarían esta semana.

Las críticas al desinterés de Donald Trump tras ser interrogado por las deportaciones a Libia

Las críticas al desinterés de Donald Trump no se hicieron esperar. "Él nunca sabe nada. Claramente no está gobernando este país", decían algunos usuarios en la red social X. El contexto empeora después de saber que Trump había acusado a Joe Biden de no ser consciente de sus propias políticas mientras gobernaba la Casa Blanca.

"Disculpe, ¿quién gobierna el país exactamente? Su respuesta a cualquier pregunta es «no sé, pregúntele a otra persona»", expresaban las personas. "¿Por qué esta es una respuesta aceptable", decían otras. "Es decir, habló un montón de tonterías sobre no creer que Biden esté al tanto de lo que está pasando durante su mandato, pero Trump nos está diciendo que no sabe lo que está pasando bajo su mandato, ¿y eso está bien?".