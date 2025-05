MALAS NOTICIAS, inmigrantes: puedes NEGARTE a firmar una orden de deportación, pero te afectará de esta manera

En un contexto migratorio cada vez más complejo, muchos inmigrantes enfrentan la difícil decisión de firmar o no una orden de deportación. Aunque la ley les permite negarse a firmar, esta opción conlleva repercusiones significativas que pueden afectar su situación futura en Estados Unidos. Contrario a la creencia popular, rechazar la firma no detiene el proceso ni asegura beneficios inmediatos; al contrario, puede traer consecuencias más graves. Por ello, la cuestión clave es si conviene o no firmar la orden de salida del país.

¿Cómo te afectará negarte a firmar una orden de deportación?

Según Illinois Legal Aid, negarse a firmar la orden de deportación sin asesoría legal puede generar consecuencias graves. Principalmente, porque:

El juez puede continuar con el proceso de deportación de todos modos.

El inmigrante podría enfrentar una prohibición definitiva para regresar a Estados Unidos, incluso si no está de acuerdo.

Puede ser retenido por un período prolongado en un centro de detención mientras se resuelve el caso.

La negativa a firmar puede interpretarse como falta de cooperación, lo cual afectaría negativamente futuras solicitudes migratorias o procedimientos legales.

Firmar la orden suele ser el primer paso para acceder a recursos legales, como apelaciones o peticiones para suspender la deportación. Al no firmar, se podrían perder oportunidades legales importantes.

Por eso, los expertos recomiendan buscar asesoría legal inmediata al recibir una orden de deportación para entender sus consecuencias.

¿Cuánto tiempo tienes para salir de EE. UU. tras una orden de deportación?

Las consecuencias de la deportación para un inmigrante pueden ser profundas y abarcar diversos aspectos de su vida:

Remoción física del país.

Detención previa a la deportación.

Pérdida de empleo, vivienda y propiedades.

Separación familiar y trauma emocional.

Prohibición de reingreso legal a EE. UU. (5, 10 años o de por vida).

Dificultades económicas y sociales en el país de origen.

Trauma emocional y psicológico.

Estigma social.

Impacto negativo en niños (económico, emocional y educativo).

Registro de antecedentes de deportación.

Pérdida de futuras opciones de legalización en EE. UU.

¿Qué consecuencias tiene la deportación?

Después de que se emite la orden de deportación, el inmigrante generalmente tiene entre 60 y 90 días para salir del país, aunque este plazo puede variar según el juez o el ICE y, en algunos casos, ser mucho menor. Si no se puede cumplir el plazo por motivos médicos, familiares o legales, se puede solicitar una prórroga o presentar una apelación, siempre con asesoría legal adecuada.

No cumplir o ignorar la orden de deportación puede ocasionar consecuencias permanentes, como prohibiciones para regresar o acceder a beneficios migratorios futuros.