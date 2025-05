Pedro Pascal critica las políticas migratorias de Trump: "Quiero vivir en el lado correcto de la historia"

Pedro Pascal, actor de origen chileno, fue cuestionado en el Festival de Cannes sobre las políticas migratorias y los casos deportación a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump.

Pascal aseguró que es difícil responder a dichas preguntas e incluso siente miedo de abordar el tema de deportaciones. Foto: AFP

¿Qué fue lo que dijo Pedro Pascal sobre las políticas migratorias de Donald Trump?

Pedro Pascal aseguró que es difícil responder a dichas preguntas e incluso siente miedo de abordar el tema de deportaciones. "Obviamente, es muy aterrador para un actor que ha participado en la película hablar de temas como este".

“Mis padres y yo somos refugiados de la dictadura chilena. Tuve el privilegio de crecer en EU después de obtener asilo en Dinamarca y no sé qué habría sido de nosotros sin todo eso, así que defiendo esas protecciones. Pero… Me da tanto miedo tu pregunta que ya no la recuerdo”, indicó el actor bromeando.

No obstante, Pascal sí se mostró a favor de las protecciones a favor de los inmigrantes. El actor afirmó lo siguiente: "Quiero que la gente esté segura y protegida. Quiero vivir en el lado correcto de la historia".

Pascal y su intensa búsqueda de esperanza

Para Pedro Pascal fue inevitable responder sobre políticas del presidente Donald Trump con respecto al arte en Estados Unidos: "La verdad es que tengo miedo de todo, todo el tiempo. He estado buscando esperanza con desesperación. Pero lo dije antes y lo digo de nuevo: necesitamos reencontrarnos los unos con los otros, ese es el único camino".

“El miedo es la forma en la que ellos ganan, tenemos que seguir contando historias. Tenemos que mandar al diablo a la gente que intenta meternos miedo, tenemos que luchar. No dejemos que ganen”, indicó Pascal.