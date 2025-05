Ley Green Light en Nueva York: ¿Cómo afecta a los inmigrantes indocumentados y sus licencias?

En Nueva York la Ley green light está vigente desde diciembre de 2019, pero muchos ciudadanos no conocen su impacto, beneficios y aplicaciones. Esta norma establece reglas también para los inmigrantes indocumentados y sus licencias de conducir en el estado neoyorquino.

En Nueva York la Ley green light está vigente desde diciembre de 2019. Foto: Composición Líbero/Freepik/DMV

¿Cómo impacta la ley green light a inmigrantes y sus licencias en Nueva York?

La norma establece que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no puede tener acceso a la información del DMV. Además, la entidad tiene prohibido compartir los datos confidenciales de los solicitantes de licencias de conducir, incluida la situación migratoria de los que la solicitan o cuál es su país de origen.

Hay excepciones en las que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) puede dar acceso a esta información de los solicitantes, como cuando lo indica una orden judicial, de corte, una citación de juez válida o si lo requiere la ley federal.

¿Qué es la ley green light de Nueva York?

Esta normativa, que entró en vigor el 16 de diciembre de 2019 en el estado, permite el acceso a solicitar una licencia de conducir estándar a todos los habitantes, incluidos los extranjeros que no cuentan con una situación migratoria estable. Además, este permiso no se puede utilizar como comprobante de ciudadanía o estadía legal.

Es fundamental indicar que esta licencia puede ser utilizada solo dentro del estado de Nueva York, tal como lo indicó la gobernadora Kathy Hochul en el mes de febrero. Dicho comunicado de la funcionaria indicó que los inmigrantes que obtuvieron el permiso bajo esta ley "estarán protegidos", luego de que la administración del presidente Donald Trump pidiera el acceso a información de los ciudadanos neoyorquinos.

¿Cómo solicitar una licencia de conducir y qué cambios propone la ley en Nueva York?

Las personas que van a solicitar una licencia de conducir estándar deben ingresar a la página web del DMV correspondiente según su ubicación en Nueva York. Estos son los documentos que deben presentarse para el trámite:

Prueba de identidad : como un pasaporte válido o una cédula consular.

: como un pasaporte válido o una cédula consular. Evidencia de residencia en Nueva York : como facturas de servicios públicos o el contrato de alquiler de vivienda a nombre del solicitante.

: como facturas de servicios públicos o el contrato de alquiler de vivienda a nombre del solicitante. Edad mínima: se debe cumplir con el requisito de tener al menos 16 años para el permiso de aprendizaje y un mínimo de 18 años para obtener la licencia.

Luego, los interesados deben aprobar un examen teórico sobre las normas de tránsito, una evaluación de la vista y superar una prueba práctica de manejo. Además, se debe presentar la posesión de un seguro de vehículo vigente. Asimismo, son válidos los documentos de licencia de conducir extranjera para iniciar este trámite.

Este permiso no brinda el acceso a instalaciones federales reguladas por el gobierno o no es apto para abordar vuelos nacionales ni circular fuera de los límites del estado. Por otro lado, el organismo ha señalado que ya no es necesario aportar un número del Seguro Social para comenzar este proceso.