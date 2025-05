Atención. Una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump avanza y se hará realidad. Esta semana, el Senado dio luz verde al proyecto de ley "No Tax on Tips", cuyo propósito es eliminar el impuesto federal sobre las propinas, lo que beneficiaría a millones de trabajadores en el país. No obstante, esta medida, también afectaría a otro gran grupo. En esta nota, los detalles.

PUEDES VER: ICE arresta a 275 inmigrantes ilegales en esta ciudad de Estados Unidos tras drástico operativo migratorio

Anuncian propinas libres de impuestos que perjudicaría a meseros en EE. UU.

La legislación, oficialmente conocida como No Tax on Tips Act (S. 129), propone una modificación al Código de Rentas Internas para eximir del impuesto federal sobre la renta a las propinas en efectivo, permitiendo deducciones de hasta 25.000 dólares anuales.

"Este proyecto reconoce el valor de quienes trabajan arduamente por cada dólar que ganan", señaló el senador Ted Cruz, uno de los principales promotores de la iniciativa, que cuenta con el apoyo de un grupo bipartidista.

Esta nueva iniciativa de ley perjudicaría a los meseros y repartidores en Estados Unidos.

Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, ha propuesto que trabajadores como meseros, bartenders y repartidores accedan a una exención fiscal, siempre que sus ingresos anuales no superen los US$160.000 en 2025, cifra que se ajustará anualmente de acuerdo con la inflación.

Schumer subrayó que estos empleos generan un ingreso promedio de solo US$538 semanales, en comparación con los US$1.000 que reciben otros sectores, según un estudio de The Budget Lab de la Universidad de Yale.

Estos son los cambios que traería la nueva ley de Trump

Este proyecto de ley, que podría entrar en vigor el 1 de enero de 2026 y permanecer vigente hasta el 31 de diciembre de 2028, plantea una modificación significativa a la normativa vigente.

Actualmente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) requiere que las propinas en efectivo que superen los US$20 al mes sean reportadas al empleador y consideradas como ingreso gravable.

La nueva legislación tiene el potencial de cambiar esta regla, afectando a más de 4 millones de trabajadores en Estados Unidos que dependen de las propinas para su sustento.