Prohibición de viajes a Estados Unidos: estas son las críticas de defensores de inmigrantes a la ley de Donald Trump

La prohibición de viajes a Estados Unidos impuesta por Donald Trump entra en vigor el 9 de junio y afecta directamente a 12 países. Pese a justificar la medida bajo la necesidad de cuidar a los ciudadanos del país norteamericano de cualquier amenaza extranjera, esta decisión fue denunciada por defensores y grupos que brindan asistencia para el reasentamiento de inmigrantes refugiados. ¿Cómo se pronunciaron? En esta nota te comentamos.

Los defensores de inmigrantes criticaron la prohibición de viajes de Donald Trump

Las críticas en contra de la norma que prohíbe los viajes a Estados Unidos no tardaron en hacerse escuchar. "Esta política no tiene que ver con la seguridad", argumentó Abby Maxman, presidenta de Oxfam América, una organización de ayuda internacional sin fines de lucro. "Tiene que ver con sembrar división y vilipendiar a las comunidades que buscan seguridad y oportunidades en Estados Unidos".

Por su parte, Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señala que esta normativa genera preocupaciones en cuanto a los derechos internacionales. En la misma línea, muchos defensores se enfadaron al percatarse de la inclusión de Afganistán en la lista.

Según CBS News, pese a que la prohibición no afecte a las personas que colaboraron con el gobierno de Estados Unidos durante los conflictos bélicos que se desarrollaron allí, eso no quita el peso de que Afganistán haya sido una de las mayores fuentes de refugiados reasentados, reportándose un total de 14.000 llegadas hasta septiembre de 2024, y que Trump haya suspendido el reasentamiento durante su primer día del segundo gobierno.

Cabe mencionar que, para muchos, lo establecido por Donald Trump es un acto racista. "Trump atacó a países con poblaciones negras, latinas y musulmanas. No hay una base clara de seguridad nacional para la prohibición, pero sí existe un patrón claro de ataques contra las personas de color. Las comunidades latinas e inmigrantes reconocen esto como una política racista, simple y llanamente", estableció Alex Berrios, cofundador de Mi Vecino e hijo de inmigrantes cubanos.

Amnistía Internacional y OXFAM son dos organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.

¿Qué comunicó la Amnistía Internacional ante la nueva medida de Donald Trump?

La Amnistía Internacional, una organización no gubernamental enfocada en defender los derechos humanos, validó los comentarios de los defensores y activistas. "Esta prohibición de viajes no es diferente a las que el presidente Trump impuso durante su primer mandato. Se basa en el racismo y la xenofobia y no tiene nada que ver con la seguridad nacional ni con la protección de personas", comunicó en su sitio web.

"Al perseguir y detener a inmigrantes por ejercer su derecho a la libertad de expresión, separar familias y realizar deportaciones masivas y más, las acciones del presidente Trump ya han puesto en riesgo a decenas de millones de personas en Estados Unidos", finalizó.