Una reciente resolución de emergencia emitida por la Corte Suprema de Estados Unidos ha suscitado inquietud entre miles de inmigrantes que llegaron al país a través del programa de Parole Humanitario. Vale resaltar que esta medida permite al gobierno suspender temporalmente las protecciones que este programa ofrecía a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

Ante ello, la abogada de inmigración Marta Arias, con sede en el sur de Florida, decidió conversar con la prensa para resaltar que esta decisión no es definitiva, abriendo posibilidad de que la administración de Donald Trump anule el programa y avance con deportaciones. Arias compartió información importante para este grupo de extranjeros. ¿Cómo puedes evitar ser expulsado o tener problemas en EE. UU.?

¿Qué evitaría que seas deportado tras suspensión del parole en EE. UU.?

A tomar en cuenta, inmigrantes. Y es que, según las últimas declaraciones de Arias e información de medios internacionales, los ciudadanos cubanos que hayan residido en Estados Unidos durante un año y un día pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano para solicitar la residencia permanente.

"No deberían estar en riesgo de deportación, salvo que cuenten con antecedentes penales o condenas criminales". señaló. Asimismo, resaltó que aquellos que ya habían iniciado el proceso de residencia antes de esta decisión no deberían enfrentar inconvenientes.

En cuanto a otros grupos de inmigrantes, como los venezolanos, nicaragüenses y haitianos, Arias aclaró que quienes ingresaron al país norteamericano con Parole y han solicitado asilo pueden continuar su trámite sin verse afectados por el fallo. No obstante, advirtió que aquellos que no han iniciado el proceso de asilo o que no cumplen con los requisitos legales están expuestos a una deportación de inmediata.

¿Es 100% el fin del Parole Humanitario? Esto dijo la abogada

Esta medida de la Corte Suprema de EE. UU. surgió a raíz de una demanda contra la administración de Joe Biden relacionada con el uso del Parole Humanitario, y revierte temporalmente una orden judicial anterior que había suspendido su eliminación. "Esta no es la decisión final. El caso regresará a la corte original para una resolución definitiva", respondió la letrada.

Por otro lado, se espera que el gobierno de Donald Trump comunique cómo llevará a cabo la revocación del programa, una decisión que ya tiene efecto inmediato. Esta situación genera incertidumbre y ansiedad entre los aproximadamente 500.000 inmigrantes que ingresaron legalmente al país bajo esta figura, pues muchos no han podido regularizar su estatus hasta el momento.