Latina cuenta que con SOLO DOS preguntas le rechazaron la VISA para EE. UU.: "Tardé más tiempo en…"

Una joven mexicana contó lo que vivió al intentar sacar su visa para Estados Unidos y ser rechazada, a pesar de haber seguido todo al pie de la letra. Su historia se hizo viral en redes porque el proceso fue muy rápido y no le dieron ninguna explicación sobre por qué la rechazaron.

Ella viajó desde su casa hasta Nogales, Sonora, para su cita en el consulado y se había preparado con mucho cuidado, incluso con la ayuda de una asesora para tener todos sus documentos en orden. Pero al final, eso no bastó: la cónsul solo le hizo un par de preguntas y le negó la visa.

¿Cómo se preparó la inmigrante latina para su entrevista de visa?

La joven relató que su viaje a Nogales fue exclusivamente para la cita en el consulado. Con la asesoría de una especialista, reunió todos los documentos necesarios, incluyendo información sobre su empresa y su situación fiscal. "Me vine a Nogales para sacar la visa. Presenté los documentos de mi empresa, los datos de mi situación fiscal, mi opinión de cumplimiento", explicó.

Para fortalecer su solicitud, la asesora le recomendó incluir respaldos adicionales, como copias de las visas de su hermana y su novio. Con toda esta preparación, la joven llegó al consulado con la esperanza de que su esfuerzo sería recompensado.

Rechazaron su visa para EE. UU. con solo dos preguntas en la entrevista

Contrario a sus expectativas, la entrevista fue extremadamente breve. "Mi entrevista duró 20 segundos como mucho", comentó. La cónsul solo le hizo dos preguntas y no le permitió presentar la documentación que había preparado. "Traía una cara que no podía con ella", expresó sobre la actitud de la oficial que la atendió.

Al finalizar la breve conversación, le entregaron un papel que indicaba la negativa a su solicitud. "Aquí está la hojita que te dice que no hay suficientes razones para que te den la visa porque piensan que vas a querer emigrar allá", dijo, mostrando el documento frente a la cámara. La rapidez del proceso la llevó a reflexionar con ironía: "Tardé más tiempo en cruzar la calle para llegar al consulado que lo que duré en la entrevista".

Si recibiste un papel diciendo que no hay razones suficientes, significa que el oficial no confió en que cumples los requisitos de la visa.

Reflexiones después del rechazo

A pesar de la negativa, la joven no se sintió derrotada. "No estoy triste ni nada, como que tenía un 50% de posibilidades de que me la dieran o no", aseguró. Al salir del consulado, se comunicó de inmediato con su asesora para informarle sobre lo ocurrido.

La respuesta de la asesora fue clara: "Me dijo que no fue por mi perfil, que prácticamente es cuestión de suerte y que me tocó una cónsul muy malita". Este comentario resalta la incertidumbre que enfrentan muchos solicitantes de visa, quienes a menudo se ven atrapados en un sistema que parece carecer de criterios claros y justos.

¿Cuáles son las razones por las que te niegan la visa?

Estas son las principales razones por las que te pueden negar una visa de Estados Unidos: