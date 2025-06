Confirmado por los Dodgers | Así es como el equipo de béisbol de Los Ángeles ayuda a los inmigrantes ante ICE

Después de haber sido criticados duramente por permanecer en silencio en medio de las redadas migratorias en Los Ángeles, y tras haber consolidado una base sólida de fanáticos originarios de América Latina, los Dodgers expresan su apoyo hacia los inmigrantes de la ciudad. ¿En qué consisten sus medidas? Aquí te comentamos.

Los Dodgers de Los Ángeles se pronuncian en contra de ICE

Según un comunicado emitido por Dodgers Nation, el equipo de béisbol de Los Ángeles habría negado el acceso a los agentes de ICE que trataban de ingresar al Dodger Stadium. Esto fue confirmado por el periodista Jack Harris de Los Angeles Times y cumple con el compromiso de los Dodgers de velar por el bienestar de sus fanáticos latinoamericanos.

Comunicado de Dodgers Nation. | Foto: Captura.

Cabe mencionar que, para evitar molestias entre las personas que esperaban disfrutar de los eventos programados en el Dodger Stadium, tras haber indicado que ICE no tuvo acceso al lugar, Dodgers Nation informó que el partido del jueves 19 de junio contra los Padres de San Diego se llevaría a cabo con normalidad.

Dodgers Nation informa que el partido contra los Padres se realizará con normalidad. | Foto: Captura.

¿Qué más comunicaron los miembros de los Dodgers de Los Ángeles?

Ante lo ocurrido en Los Ángeles, Kiké Hernández fue el primer miembro de los Dodgers en dar a conocer su postura. "Puede que no haya nacido ni crecido aquí, pero esta ciudad me adoptó como uno de los suyos", escribió en Instagram. "Me entristece y enfurece lo que está sucediendo en nuestro país y nuestra ciudad".

En el mensaje, hizo énfasis en la manera en la que Los Ángeles y los Dodgers lo aceptaron, dándole la bienvenida y apoyándolo. "Este es mi segundo hogar. Y no soporto ver cómo nuestra comunidad es violada, discriminada, abusada y destrozada", continuó, finalizando la publicación con el hashtag 'Ciudad De Inmigrantes'.