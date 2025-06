Inmigrantes son advertidos por abogado: este lugar en Florida puede ser "una emboscada" para indocumentados

El abogado de inmigración Avelino J. González advirtió a los inmigrantes indocumentados sobre los riesgos de viajar a los Cayos de Florida, señalando que la zona puede ser peligrosa por posibles emboscadas y por la estricta aplicación de la ley por parte de la policía. En entrevista con Telemundo 51, recomendó claramente: "No viajen" allí, ya que la falta de estatus legal podría acarrear serias consecuencias.

Aunque es turística, la zona puede ser riesgosa para indocumentados.

¿Por qué los Cayos de Florida son un riesgo para inmigrantes indocumentados?

Avelino J. González, un abogado especializado en inmigración que dirige un despacho en Miami, compartió en una entrevista con Telemundo 51 su preocupación sobre los riesgos que enfrentan los inmigrantes indocumentados en los Cayos de Florida. "La gente piensa que, como son bares… No. La policía de los Cayos es lo peor que has visto en tu vida", comentó con seriedad.

González explicó que los inmigrantes pueden caer en problemas legales sin saberlo, como es el caso de ser arrestados por manejar con una licencia suspendida, una infracción que en Miami-Dade se sanciona con una multa, pero que en los Cayos puede resultar en arrestos. "La gente cae presa sin darse cuenta", advirtió el abogado, subrayando la necesidad de precaución.

Recomendaciones para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos

Ante la creciente preocupación por la seguridad de los migrantes, González ofreció una serie de recomendaciones cruciales. "No viajen, no se monten en un avión, no vayan al aeropuerto, no vayan a las oficinas de inmigración" en los Cayos, instó. Esta advertencia se basa en la realidad de que buscar ayuda puede convertirse en un riesgo, especialmente en un clima donde las autoridades están en alerta constante.

El abogado también mencionó la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los juzgados y tribunales, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si deben asistir a sus citas migratorias. "Hay que ir preparados porque te hacen una emboscada", enfatizó, sugiriendo que la situación actual pone en riesgo no solo a los migrantes, sino también a los abogados que los representan.

¿Cuál es el impacto de las políticas migratorias de Trump según un abogado de inmigración?

Bajo la administración Trump, se intensificaron las acciones de vigilancia y las redadas en todo el país. En mayo, el Departamento de Seguridad Nacional aumentó significativamente el número diario de detenciones de migrantes por parte de ICE, pasando de un promedio de 1.200-1.500 a 3.000. Esto genera mucho miedo e inseguridad en la comunidad inmigrante, que ahora se siente mucho más expuesta y vulnerable.

González, como miembro del Colegio de Abogados de la Florida, expresó su preocupación por la situación actual, señalando que los abogados se encuentran en un estado de indefensión. "No puedes darle una representación adecuada a tu cliente", lamentó, destacando la complejidad de la situación legal que enfrentan los migrantes en este contexto.