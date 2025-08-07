0

Clima de hoy en Boston: pronóstico para el 7 de agosto, vía NWS

¡Importante! El Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico especial para Boston este jueves, 07 de agosto. Toma las precauciones necesarias.

Clima y pronóstico del tiempo en Boston hoy, jueves 07 de agosto de 2025, según National Weather Service. | Foto: Composición Líbero
Clima y pronóstico del tiempo en Boston hoy, jueves 07 de agosto de 2025, según National Weather Service. | Foto: Composición Líbero
Este jueves 07 de agosto, el pronóstico del clima en Boston, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a Massachusetts o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.

Clima de hoy en Boston: Pronóstico oficial del NWS para este jueves, 07 de agosto de 2025

El jueves 07 de agosto, los habitantes de Boston amanecerán con una temperatura de aproximadamente 26 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 17 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 26 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 3.22 a 11.27 kilométros por hora a Este durante el día.

Por la noche, el clima en Boston será de alrededor de 16 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: parcialmente soleado, con algunas nubes durante el día, y por la noche, pocas nubes y la mayor parte del cielo está despejado.

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del jueves, 07 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

En Estados Unidos, el cambio de estación y el fin del horario de verano están ligados a eventos astronómicos clave. El verano termina con el equinoccio de otoño, que ocurre entre el 22 y 23 de septiembre, marcando el inicio oficial del otoño, según la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol.

El invierno comienza con el solsticio de invierno, que suele ocurrir entre el 21 y 22 de diciembre. Este día, el más corto del año, marca el comienzo de la estación más fría en el hemisferio norte. Estos eventos astronómicos definen la transición hacia temperaturas más bajas en la región.

AUTOR: Líbero Clima USA

Especialista en generación de contenidos meteorológicos para EE. UU., utilizando 'Notas IA' para crear artículos automatizados basados en datos externos.

