BUENAS NOTICIAS para Texas: esta universidad ELIMINA la matrícula y ofrece estudios GRATIS a todos sus estudiantes

La educación superior en Texas dio un giro clave con un anuncio que promete aliviar el bolsillo de miles de familias. A partir del ciclo académico de otoño de 2026, una universidad pública del estado cubrirá el 100% de la matrícula y las tarifas obligatorias para sus nuevos estudiantes elegibles.

La medida fue confirmada por la Universidad del Norte de Texas, que busca ampliar el acceso a la formación universitaria y reducir el endeudamiento estudiantil. El beneficio se aplicará a quienes inicien sus estudios en el campus principal ubicado en Denton.

Quiénes podrán estudiar sin pagar matrícula

El programa está dirigido a estudiantes de primer ingreso cuyas familias registren ingresos anuales de hasta USD 100.000. Según estimaciones de la propia institución, cerca de 3.500 alumnos podrían verse favorecidos cada año con esta política.

Texas avanza hacia la educación universitaria gratuita para miles de estudiantes.

El apoyo económico se mantendrá durante cuatro años consecutivos, siempre que el estudiante conserve su elegibilidad académica, lo que representa un ahorro significativo si se considera que el costo promedio por semestre ronda los USD 6.000 para residentes del estado, dependiendo de la carrera.

Un programa que fue creciendo con los años

Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia conocida como Promise Plus, lanzada inicialmente en 2019. En sus inicios, el programa solo beneficiaba a estudiantes texanos con ingresos familiares más bajos, pero fue ampliándose progresivamente hasta alcanzar el umbral actual.

De acuerdo con información recogida por The Texas Tribune, la expansión responde a una tendencia estatal: todas las universidades públicas de Texas cuentan hoy con algún tipo de programa de “matrícula garantizada”, aunque con criterios y alcances distintos.

Requisitos para acceder al beneficio

Para calificar, los aspirantes deberán cumplir al menos uno de los siguientes puntos:

Estar dentro del 25% superior de su promoción de secundaria

de su promoción de secundaria Ser elegibles para la Beca Pell Federal

Además, será obligatorio completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) antes del 15 de febrero de 2025. Desde la universidad recomiendan iniciar el trámite con anticipación para evitar demoras o exclusiones.

Con esta decisión, la Universidad del Norte de Texas se suma al esfuerzo por reducir las barreras económicas y facilitar el acceso a la educación superior, en un contexto donde el costo universitario sigue siendo uno de los principales desafíos para las familias estadounidenses.