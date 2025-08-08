- Hoy:
Cuidado con sus mascotas en EE. UU.: ordenan retiro masivo de juguetes por advertencia de posible muerte
Las lesiones por ingestión de baterías son una causa frecuente de accidentes en niños menores de seis años, por lo que su retiro es vital para protegerlos.
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) alertó que el puntero láser del juguete PET & LED Ball Toys no cumple con la ley Reese, que desde agosto de 2022 protege a los consumidores contra riesgos de baterías de celda de botón. Aunque no se han reportado daños, la CPSC y PetMate recomiendan suspender su uso de inmediato para evitar posibles accidentes.
Detalles del retiro del puntero láser PET & LED Ball
El retiro afecta a aproximadamente 15,400 unidades de los juguetes, que fueron vendidos exclusivamente en las tiendas Menards y en línea entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. Los productos en cuestión incluyen un puntero láser blanco con estampados de pata azul y una bola LED transparente, ambos con baterías de celda de seis botones preinstaladas.La CPSC aconseja contactar a PetMate para el reembolso.
Riesgos asociados
La CPSC ha advertido que las baterías tragadas pueden causar lesiones graves, quemaduras químicas internas e incluso la muerte. La estructura de la bola LED puede romperse, haciendo que las baterías sean accesibles, lo que representa un peligro significativo, especialmente para los niños que juegan cerca de las mascotas.
Instrucciones para los consumidores
Los consumidores deben dejar de usar los juguetes retirados y buscar un reembolso completo a través de PetMate. Los reembolsos se pueden solicitar en el portal de recuperación de PetMate o llamando a su servicio al cliente. Además, se recomienda seguir las pautas locales para la eliminación o reciclaje de las baterías.
